Ricavi Champions: ecco chi ha incassato di più dal 1992, la posizione del Milan

Ricavi Champions: chi ha incassato di più? Bayern e Real sfondano quota 1 miliardo. Quattro italiane tra le top

La Gazzetta dello Sport ha rivelato i ricavi derivati dalla Champions League dalla stagione 1992/93, ossia da quando il vecchio format della Coppa dei Campioni ha cambiato nome e formula.

Le chiavi di lettura sono principalmente due:

sono state premiate le squadre più presenti nell’arco delle 29 edizioni, anche se non hanno mai alzato la coppa dalle grandi orecchie (ad esempio Lione e Arsenal);

i club che hanno maturato i propri successi più di recente si ritrovano in posizioni più alte rispetto ad altri maggiormente titolati, ma che hanno raccolto meno gioie negli ultimi anni (Chelsea, PSG e Atletico Madrid in primis). Il motivo è da imputare ai diritti TV, sempre maggiori con il passare del tempo.

Bayern Monaco e Real Madrid la fanno da padrone con oltre 1 miliardo di euro di ricavi, con il Barcellona e la Juventus che inseguono oltre la soglia dei 900 milioni.

Per quanto riguarda le italiane, la Juve si conferma nell’élite europea con un quarto posto nettamente più vicino al terzo che al quinto.

Roma, Inter e Milan si collocano rispettivamente alle posizioni 15, 16 e 17. La Roma non ha mai particolarmente brillato (eccetto la sorprendente semifinale del 2018) ma la sua posizione è giustificata dalla presenza più o meno costante dal 2001 in poi.

Inter e Milan, entrambe vittoriose (Inter nel 2010, Milan nel 1994, 2003 e 2007) pagano la lunga assenza dalla fase finale della massima competizione: i nerazzurri quest’anno sono per la prima volta agli ottavi dal 2012, mentre i cugini restano a digiuno dal 2014.

