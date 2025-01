Reyna Milan, ieri contatti col Borussia Dortmund per l’esterno: oggi giornata decisiva per capire la fattibilità dell’operazione

Importante aggiornamento fornito da TMW sul calciomercato Milan delle prossime ore:

PAROLE – «A dispetto della mancata partenza d Okafor, il Milan potrebbe fare a breve la prima mossa sul mercato di gennaio. Sono stati riallacciati i contatti per Giovanni Reyna, jolly d’attacco del Borussia Dortmund a caccia di una nuova sfida per lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici. Oggi potrebbe essere una giornata molto importante per capire la fattibilità dell’operazione, utila a dare un’alternativa in attacco a Conceicao. Previsti contatti diretti nelle prossime ore».