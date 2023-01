Retroscena Vialli Milan: un suo no favorì l’arrivo di Van Basten

Il calcio è in lutto per la scomparsa di Vialli. Proprio l’ex Samp rifiutò il passaggio al Milan che poi un anno dopo prese Van Basten

«Nella stagione 1986/87 il Milan lo prese. – ricorda Galliani in una delle tante interviste sul tema – Con Mantovani e la Sampdoria era tutto fatto. Il ragazzo sembrava convinto e stavamo per firmare. Quando ci chiede: ‘Ma a Milano c’è il mare?’. Noi, consci del fatto che lui sia di Cremona, restiamo spiazzati. ‘Mi spiace, ma senza mare non riesco a vivere. Resto a Genova».

Un rifiuto, quello di Vialli, dettato dal fatto che non voleva lasciare Genova e la Sampdoria, dove poi vincerà lo storico scudetto della stagione 1990-91 prima di passare alla Juventus. Nel corso di quella sessione di mercato, il Milan prese Nanu Galderisi dal Verona e, nell’estate del 1987, ufficializzò l’acquisto di Marco van Basten dall’Ajax.