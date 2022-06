Retroscena Milan, una parte del club non vuole Botman: meglio Kalulu titolare. 30 milioni considerati troppi

Come svelato da Tuttosport ci sarebbe una corrente di pensiero all’interno del Milan che frena sull’investimento per Botman, perché quei 30 milioni potrebbero fare comodo in altri reparti.

E il perché si trova nella crescita esponenziale di Kalulu, 2000 come Botman. Il discorso è semplice: perché comprare un titolare se ci sono Tomori e Kalulu, più Kjaer pronto al rientro?