Retroscena Giroud: i tifosi non hanno gradito quella scelta di Pioli. Il francese è il nuovo attaccante titolare del Milan

Olivier Giroud, scrive La Gazzetta dello Sport è ormai il nuovo attaccante titolare del Milan. i suoi 8 gol in campionato, molti dei quali negli scontri diretti, sono valsi ai rossoneri ben 9 punti effettivi.

Ecco perché il gradimento di Pioli agli occhi dei tifosi, semmai, rischia di traballare incaso di scelte impopolari, come ad esempio azionare la staffetta tra centravanti nello 0-0 col Bologna anziché lasciare Giroud in campo fino alla fine, insieme a Zlatan: gli intoccabili si riconoscono anche così, Olivier adesso lo è, proprio come l’Ibra degli anni passati.