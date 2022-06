Renato Sanches Milan, PSG ancora favorito ma la speranza resta. I rossoneri devono però accelerare

Come scrive Tuttosport il Milan non ha perso le speranze per Renato Sanches. Il Lille non ha ancora trovato un accordo per la cessione del giocatore e se i rossoneri dovessero tornare alla carica in tempi brevi potrebbero anche spuntarla.

La Gazzetta dello Sport sottolinea comunque come ad oggi il PSG sia la pretendente favorita all’ingaggio del portoghese assistito da Mendes.