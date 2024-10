Reijnders Milan, il posto da titolare non è più assicurato: si apre un ballottaggio a centrocampo

Reijnders Milan, il centrocampista olandese non ha più il posto da titolare assicurato dopo le ultime prestazioni: si apre il ballottaggio

Reijnders non ha più il posto da titolare assicurato nel centrocampo del Milan e già per la partita di sabato contro l’Udinese potrebbe aprirsi un ballottaggio.

Il giocatore olandese, liberato da Fonseca per quanto riguarda i compiti difensivi per essere più incisivo in costruzione e in attacco, nelle ultime partite ha offerto prestazioni incolori. Reijnders anche giocato le due partite di Nations League e quindi potrebbe pagare questa fatica e lasciare il posto a Loftus-Cheek. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.