Reijnders Milan, Ibra lo elogia: «Crescita incredibile, lo ha fatto più di tutti». Le dichiarazioni dell’ex calciatore ai canali della UEFA

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista di un mese fa riproposta ieri dalla Uefa, ha parlato riguardo alla situazione attuale del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni su Pulisic, attualmente infortunato e non a disposizione del Milan.

REIJNDERS – «Credo che sia il giocatore che è cresciuto più di tutti in poco tempo, perché in questi due anni abbiamo inserito molti giocatori, con profili diversi, caratteri diversi, ma lui ha avuto una crescita incredibile. Non molti tifosi o molte persone lo conoscevano, anche se aveva fatto grandi cose all’AZ».