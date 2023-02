Reichart sicuro: «La Superlega risolverà i problemi del calcio»

Bern Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management ha parlato all’Equipe del tema Superlega

«Certo che la Super League ancora rilevante, lavoriamo instancabilmente per fare proposte che risolvano i problemi attuali del calcio: lo squilibrio competitivo e l’instabilità finanziaria di cui soffrono molti club. La UEFA è resistente a qualsiasi cambiamento e alle idee esterne perché vive molto bene. Controlla un’attività in cui non ha concorrenza, costi o rischi aziendali e dove ha un’influenza significativa, anche a livello politico. Quindi ogni altra iniziativa e altra competizione non gli fa piacere. Si aggrappa al suo monopolio dal 1955»

CLUB SOVRANI – «Recuperare la sovranità dei club per organizzare e gestire le loro competizioni europee. Vogliamo che siano padroni del proprio destino. Per più di vent’anni, hanno ottenuto il diritto di gestire i propri Campionati Nazionali, sotto la supervisione delle Federazioni. Perché questo sistema ritenuto ottimale non può esistere in Europa? Perché solo la UEFA può organizzare e commercializzare un torneo per club? Ci sembra ingiusto. I club si prendono tutti i rischi e non hanno alcuna influenza sul loro futuro in Europa»

I CLUB SONO D’ACCORDO – «Quasi tutti quelli con cui stiamo discutendo condividono la nostra diagnosi: il calcio soffre di instabilità economica e la tua competitività all’interno dei campionati, come quella dei campionati tra loro, si è polarizzata in modo preoccupante. Nessun club vede soluzioni nel futuro perché vede che il proprio campionato sta perdendo attrattiva e potere economico. E anche in competitività con la Premier League. Essere intrappolati in un campionato non competitivo toglie competitività ai club. La polarizzazione all’interno dei campionati e tra i campionati è un problema. Per molti club la soluzione è giocare più partite europee e con maggiore regolarità. Ma il sistema attuale, come il futuro formato della Champions League, non è adatto. Esistono formule migliori per offrire loro un maggiore ancoraggio europeo»

NUOVO FORMAT – «Ci sarà un formato completamente diverso dalla prima versione, senza membri permanenti. Non sarà un circolo elitario chiuso ma una competizione aperta, basata sul merito, compatibile con i campionati nazionali e giocata nelle finestre degli attuali tornei europei. Sarà gestito dai club e con un Fair Play Finanziario molto più rigoroso. Abbiamo bisogno di un torneo più attraente, che dia emozioni non solo da febbraio, per generare più attrazione e ricavi per tutti. La competizione di punta d’Europa, con tutti quei grandi club, è destinata a essere la più grande in termini di seguito ed entrate»

REGOLE CERTE – «Manteniamo l’idea che i club non potranno dedicare più del 55% del loro budget agli stipendi. Vogliamo anche vietare i giochi di prestigio di alcuni club con contratti di sponsorizzazione gonfiati. Il calcio può offrire più intrattenimento ai suoi tifosi e mettere in atto regole finanziarie che gli impediscano di spendere più di quanto genera»