Record Giroud: i traguardi raggiunti dal francese

Con il gol realizzato con la Francia contro la Polonia, Olivier Giroud è entrato nella storia della Nazionale francese

il 52° gol con la maglia dei Blues gli ha pemesso non solo di staccare Henry come miglior marcatore nella storia della Nazionale francese ma è diventato il marcatore più anziano nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale dai tempi di Roger Milla oltre che il primo marcatore del Milan in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale dal 18 giugno 2002