Rebic, l’Udinese e il girone di ritorno: che numeri per il croato

L’attaccante rossonero Ante Rebic sta cambiando marcia: i numeri nel girone di ritorno sono da bomber assoluto

Questa sera Ante Rebic partirà ancora una volta dal primo minuto. Il croato affronterà l’Udinese, la squadra contro cui ha la miglior media minuti/gol: due reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).

Il numero 12 rossonero sta mettendo in fila nelle ultime settimane prestazioni di assoluto spessore: come riportano i dati Opta, da quando è iniziato il girone di ritorno infatti, soltanto Romelu Lukaku (sei reti) ha segnato più gol in Serie A (quattro gol in quattro presenze); anche nello scorso campionato, Rebic ha fatto meglio nel girone di ritorno (11 gol) rispetto al girone d’andata (zero).