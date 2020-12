Real Madrid, una decisione potrebbe cambiare i piani del Milan

Il Real Madrid avrebbe preso una decisione di mercato per la sessione di gennaio. Ecco le possibili conseguenze

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid avrebbe bloccato le cessioni e gli acquisti a gennaio. La dirigenza spagnola crede nel valore della rosa e non sembra disposta a cambiare le carte in tavola nella sessione di gennaio.

Dunque dovrebbero rimanere a Madrid sia Isco che Jovic (quest’ultimo in orbita rossonera), mentre sarebbero rimandati anche i discorsi per quanto riguarda Brahim Diaz (in prestito secco al Milan.