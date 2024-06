Ravezzani riflette: «Conte al Napoli? Sarà un test anche per il Milan, che ha tutto il diritto di puntare su Fonseca ma...»

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua sulla scelta del Milan di puntare su Fonseca e su quella del Napoli con Conte

Intervenuto sul proprio account X, Fabio Ravezzani fa una riflessione in merito al giro di panchine che sta coinvolgendo alcune squadre della Serie A, soffermandosi in particolare sul Milan con Fonseca e sul Napoli con Conte.

ALLENATORI – «Il Milan ha tutto il diritto di puntare su Fonseca. Saranno i risultati a dare torto o ragione a questa scelta. Certamente l’arrivo di Conte al Napoli sarà un test in più per la dirigenza rossonera. In qualche modo il successo di uno potrebbe essere l’insuccesso dell’altro».