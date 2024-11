Ravezzani a Juventusnews24: «Il Milan ha dei limiti, non è da scudetto». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sul match tra Juventus e Milan.

Milan-Juventus ha detto che entrambe le squadre non sono da Scudetto?

«Sì, per me Milan e Juventus per ragioni diverse non sono ancora da scudetto. Il Milan perché ha dei limiti dovuti alla strategia in generale della società, la dirigenza, l’allenatore. La Juventus perché ha sottovalutato alcuni aspetti del calciomercato, uno su tutti avere una vera alternativa a Vlahovic. Così come il Milan e l’Inter è colpevole di non essersi accorta che c’era un certo Retegui che andava benissimo a prezzi più che ragionevoli e se lo sono fatti sfuggire».