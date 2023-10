Ravezzani: «Gol di Pulisic? Chi si lamentò per quello di Udogie adesso deve…»

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua sulle polemiche scaturite dopo il gol di Pulisic col presunto aiuto della mano

Sul proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ‘mette i puntini sulle i’ in merito alle polemiche scaturite dopo al gol di Pulisic in Genoa-Milan, col presunto tocco col braccio.

LE PAROLE – «Tifo detector: tutti quelli che si scandalizzarono per il gol di Udogie (Milan-Udinese) devono rifarlo ora con Pulisic. Quelli che invece non lo menzionarono nemmeno devono tacere. In tutti gli altri casi siamo di fronte a faziosi (che sono una parte cospicua e deleteria)».