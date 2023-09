Ravezzani sui fischi verso Donnarumma: «Tollerati cori osceni, ma oggi…»

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito ai fischi ricevuti da Donnarumma ieri a San Siro

Attraverso il proprio account Twitter, il giornalista Fabio Ravezzani è intervenuto sul tema di giornata: i fischi ricevuti da Donnarumma a San Siro. Il portiere ex Milan è stato sommerso dai fischi nel corso di tutti i 90 minuti della sfida tra Italia e Ucraina.

LE PAROLE – «Per anni han tollerato i cori più osceni sugli spalti ma oggi ecco i moralisti dei fischi. Perché un calciatore che ha ferito i suoi tifosi in Nazionale bisogna applaudirlo. In base a questo concetto aboliamo i fischi anche per chi gioca malissimo. Ma da domani ok a ogni insulto».