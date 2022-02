Ravanelli: «Il Milan vincerà lo Scudetto. Ecco perchè»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dichiarando che il Milan è la squadra favorita per lo Scudetto. Il motivo

Ravanelli a Sky Sport ha parlato della lotta scudetto indicando il Milan come principale favorita. Le dichiarazioni.

SCUDETTO – «Secondo me il Milan vincerà lo scudetto. Nelle difficoltà ha dato dimostrazione di essere grande squadra e avere fame. L’ho detto dopo il derby, secondo me non perderà più una partita da qui alla fine. Ha talmente tanta voglia che fa paura».