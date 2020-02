Rassegna stampa 2 febbraio 2020: ecco cosa dicono i giornali sul Milan

La rassegna di oggi 2 febbraio 2020: ecco cosa hanno scritto i giornali oggi riguardo al Milan impegnato in casa contro il Verona

LA STRANA COPPIA, TOCCA A REBIC E LEAO (Gazzetta dello Sport)

Milan, prove di risalita anche senza Ibrahimović. Quanti problemi per i rossoneri: Zlatan con l’influenza e un affaticamento, fuori anche Kjær e Krunić, Pioli ha poco da scegliere: in panchina, insieme al nuovo acquisto Alexis Saelemaekers, anche Daniel Maldini jr.

IBRA RESTA IN TUTA, TORNERÀ NEL DERBY (Corriere dello Sport)

Milan in serie positiva e con la possibilità di ritrovarsi sesto da solo. Zlatan con la febbre: il tecnico lo risparmia in vista dell’Inter. Al suo posto Rebić con Leão. Zlatan oggi non sarà in campo, contro un Verona che evoca antichi e lugubri fantasmi al popolo rossonero.

PIOLI MANTIENE ALTA LA TENSIONE (Tuttosport)

“Partita dopo partita, dobbiamo insistere“. Stefano Pioli vede la sua squadra spingere sui pedali in maniera più coordinata e sogna la vertiginosa vetta Champions, ancora lontana 8 punti: “Pensiamo solo alla prossima partita, solo con questa mentalità possiamo risalire la classifica“.

IL MILAN CERCA L’INDIPENDENZA DA IBRA (Corriere della Sera)

Lo svedese ha l’influenza, tocca a Leão-Rebić confermare i progressi. Nemmeno il tempo di veder allontanare Piatek e Ibrahimović, per uno scherzo della sorte, è a letto con la febbre, oltre che con i postumi di un affaticamento al polpaccio. L’emergenza è servita, viste anche le assenze di Bennacer, Kjær e Krunić.

IL DIAVOLO È MALATO, IL VERONA STA BENE (Il Giornale)

Per Pioli, l’unico attaccante di riserva è Paquetá. All’elenco dei giocatori infortunati e squalificati, il Milan deve aggiungere i tre diffidati (Conti, Musacchio e Romagnoli) che possono rischiare un cartellino giallo e quindi saltare il Derby in programma la prossima settimana.

SENZA IBRA IL VERONA A SAN SIRO METTE PIÙ PAURA (Il Giorno)

Allarme al Milan: Ibrahimović, Kjær e Krunić assenti a San Siro contro il Verona. Stefano Pioli ammette le complicazioni, ma l’obiettivo è infilare la quarta vittoria consecutiva per posizionarsi in zona Europa. La salita è difficile e faticosa, ma quando “arrivi su c’è un bel panorama”, le parole di Pioli.

Fonte AC Milan.