Rapid Vienna Milan, oggi la prima uscita del nuovo Diavolo di Fonseca: stesso modulo ma… Le ULTIME verso l’amichevole

Cresce l’attesa tra i tifosi del Milan per vedere per la prima volta all’opera il nuovo Milan di Fonseca, impegnato oggi pomeriggio alle 17:30 in casa del Rapid Vienna per una primissima sgambata.

Dopo i primi dieci giorni di lavoro c’è il desiderio di vedere la nuova squadra: si ripartirà dal 4-2-3-1 di Pioli ma che verrà interpretato in maniera diversa (soprattutto per avere maggiore equilibrio nel mezzo e soffrire meno in difesa). Lo riporta Tuttosport.