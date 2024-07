Rapid Vienna Milan amichevole: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadion nel primo match dell’era Fonseca. Retroscena

Rapid Vienna Milan amichevole sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Allianz Stadion di Vienna, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match.

17:10 – Nuova stagione nuovi numeri di maglia: Kalulu sarà il nuovo numero 5 rossonero, la sua ex maglia numero 20 sarà ereditata da Jimenez. Cambio maglia anche per Alessandro Florenzi che torna ad un numero a lui affezionato, il 24 ereditato da Kjaer, e lascia il 42 a Terracciano. Adli numero 94 con la 7 lasciata a Morata.

17:20 – Milan e Rapid Vienna festeggiano i 125 anni di storia, lo scambio di maglia celebrativa prima del match

17:25 – Coreografia celebrativa per i tifosi del Rapid Vienna che accolgono la propria squadra con il numero 125, in riferimento agli anni di storia del club

17:30 – Inizia il match, il Milan batte il calcio d’inizio con Liberali

17:32 – Fonseca pronto alla sua prima partita da allenatore del Milan

17:31 – Prime tracce di gioco del Milan in costruzione dal basso, esterni alti e Pobega e Adli che si abbassano

17:35 – Cambia l’impostazione di gioco del Milan rispetto all’inizio del match: Calabria rimane più basso, ad alzarsi è Terracciano sulla fascia opposta

17:40 – Fonseca si sta sbracciando molto in questo inizio match, tante indicazioni alla squadra

17: 45 – Il Milan sta provando molto le giocate su Adli con poi il passaggio alla ricerca della profondità

17:53 – Piccolo richiamo di Calabria ad Adli. Il capitano rossonero ha invitato il centrocampista a velocizzare il giro palla in appoggio su Gabbia. Alla fine è lui stesso ad appoggiarsi sul difensore dopo aver ricevuto palla proprio da Adli.

17:53 – Fonseca continua a dare indicazioni alla squadra, fin qui non si è fermato un attimo

18:00 – Il Milan sui social carica Chukwueze, il messaggio del club

18:03 – Fonseca si rivolge al suo staff in panchina per confrontarsi su quanto visto in questa prima mezz’ora di gioco

18: 10 – Pochi sorrisi fin qui per Chukwueze che non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto, saltando poco l’uomo. Spesso pizzicato dalle telecamere, inquadrato con testa bassa e sguardo serio

18:15 – Finisce il primo tempo, ci si aspetta cambi corposi nella ripresa