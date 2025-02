Ranking Uefa, l’Italia scende al terzo posto: il quinto posto adesso è a rischio! Segui le ultimissime sul club rossonero

Tre giorni di coppe a dir poco nefasti per le squadre di Serie A. Dalle quattro impegnate nei playoff di Champions ed Europa League è arrivata la vittoria della Juventus, il pareggio della Roma e poi due sconfitte con Milan e Atalanta.

Nel frattempo, tra le spagnole, hanno vinto sia Real Madrid che Real Sociedad, entrambe in trasferta. Risultati che hanno permesso alla Spagna di superare l’Italia nel Ranking per paese dell’attuale stagione. Le prime due classificate conquistano anche il quinto posto in campionato come posizione valida per la qualificazione alla prossima Champions League.