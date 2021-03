Ranieri: «L’Inter rispetto al Milan ha un altro vantaggio»

Claudio Ranieri alla Gazzetta dello Sport ha commentato la lotta scudetto e il ruolo del Milan in campionato

Claudio Ranieri alla Gazzetta dello Sport ha commentato la lotta scudetto e il ruolo del Milan in campionato: «Inter e Milan ora sono davanti: i nerazzurri con il vantaggio di avere solo l’impegno italiano, i rossoneri con la capacità di rialzarsi sempre come hanno dimostrato anche nell’ultimo turno.

Però restano sul piatto 14 gare e 42 punti, senza dimenticare i recuperi. Insomma siamo arrivati poco oltre la metà del percorso e per me il campionato è ancora aperto, in testa e in coda».