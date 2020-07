Rangnick-Milan, accordo ormai vicino: sarà allenatore e dt

Il tecnico tedesco è sempre più vicino a ricoprire il doppio incarico di allenatore e direttore tecnico al Milan nella prossima stagione

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan e ricoprirà anche l’incarico di direttore tecnico rossonero, come anticipato già prima del lockdown.

L’ultimo tassello lo fornisce calciomercato.com che riporta come ormai l’accordo sia vicino con Rangnick che sarà plenipotenziario; allenatore, direttore tecnico con la possibilità di incidere in molteplici aspetti dirigenziali e tecnici del prossimo Milan; difficile, se non impossibile, la convivenza con Paolo Maldini che dunque è destinato a lasciare, così come Frederic Massara.