Milan, ecco chi è Ralf Rangnick: il tuo prossimo allenatore – VIDEO

Ralf Rangnick sarà probabilmente il prossimo allenatore del Milan; la sua nomina ha fatto perdere la testa a Boban. Scopriamo chi è – VIDEO

Ralf Rangnick in Germania è conosciuto come “il Professore”, considerato un innovatore è stato il primo a spiegare il calcio in tv con l’utilizzo di una lavagna. Diventato famoso con l’Hoffenheim, salì alla ribalta in Italia per la vittoria netta per 5-2 ottenuta alla guida dello Schalke contro l’Inter in Champions nel 2011.

Ha guidato il Lipsia dalla seconda serie tedesca alla Bundesliga e all’Europa vestendo i panni sia di allenatore che di direttore sportivo. Da giovane passava le notti a studiare il Milan di Sacchi e portava la moglie in vacanza in trentino per studiare il Foggia di Zeman. Da talent scout ha scoperto i fuoriclasse del Liverpool Firmino e Mané, ha portato Timo Werner fino alla Nazionale tedesca e Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund. La sua filosofia si racchiude in tre concetti: soldi, concetti e competenze.