Rangnick: «Milan? Negli ultimi 2-3 anni ha lavorato bene»

Ralf Rangnick intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Austria Italia ha detto la sua anche sul Milan

Ralf Rangnick intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Austria Italia ha detto la sua anche sul Milan:

MILAN – «Anche noi nella nostra rosa abbiamo chi gioca in Serie A, come Posch e Arnautovic. Le guardiamo le partite della Serie A ed è un campionato molto importante. Il Napoli fin qui ha avuto una stagione spettacolare, è praticamente imbattuto. Il Milan ha vinto lo Scudetto, è andato avanti in Champions League e negli ultimi 2-3 anni ha lavorato veramente bene».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE