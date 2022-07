Raimondi: «Il Milan vuole Tanganga in prestito con riscatto fissato a 16 mln». Le parole dell’esperto di mercato

Claudio Raimondi ha parlato del mercato del Milan, in particolare di Tanganga e Veretout ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le parole dell’esperto di mercato:

«Tantanga è il nome caldo per la difesa con il suo agente che è atteso a Milano nelle prossime ore. È Atteso anche Fabio Paratici per il Tottenham. Il Milan vuole il giocatore in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Un’operazione alla Tomori in pratica».