Rabiot Milan: «Spero sia una grande stagione, sono molto felice. Su Allegri e la sfida contro il Napoli dico questo». Le ultimissime

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rotto il silenzio e ha parlato ai media al termine di un evento tenutosi a Milano. Le sue parole riflettono un profondo senso di integrazione e fiducia nell’ambiente rossonero. “Spero sia una grande stagione”, ha esordito il francese, sottolineando come l’accoglienza ricevuta sia stata calorosa. “Sono felice perché tutti mi hanno accolto bene, dai compagni allo staff e i tifosi”. L’inserimento è stato rapido ed efficace, con Rabiot che ha subito trovato il suo posto in campo: “Ho giocato subito, sto facendo bene, quindi tutto positivo”.

Nonostante l’entusiasmo, Rabiot mantiene i piedi per terra, soprattutto in vista del big match contro il Napoli. Alla domanda se la partita possa già valere lo Scudetto, il centrocampista è categorico: “Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo”. L’importanza della gara è di tutt’altro tipo: “È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato”. Una visione pragmatica, che riflette la mentalità di una squadra che vuole crescere passo dopo passo.

Parlando del suo allenatore, Rabiot ha notato un Allegri in grande forma. L’allenatore, secondo il francese, sta plasmando una squadra “forte” e “solida”, con un mix perfetto di esperienza e gioventù. “Stiamo creando un bel gruppo”, ha detto Rabiot, elogiando la voglia dei giovani e la guida dei veterani. Un’unione che, per il centrocampista, è la vera chiave per il successo del nuovo Milan.