Rabiot a Milan Tv: «Il Milan era la mia prima scelta, l'obiettivo è vincere trofei. Ecco perchè ho scelto il numero 12. Su Allegri e San Siro...»

Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni del calciatore francese

Intervenuto a Milan Tv, Adrien Rabiot, uno degli ultimi acquisti del calciomercato Milan estivo, ha dichiarato:

SENSAZIONI – «Sono molto contento di essere un giocatore del Milan, un club così storico e prestigioso. Sono grato di questa opportunità, contento di essere tornato in Italia: qui ho vissuto 5 anni e mi sono trovato molto bene».

MILAN PRIMA SCELTA – «Vengo qui al Milan, in un club prestigioso che ha ambizione. Non vedo l’ora di indossare questa maglia, di fare bene, spero di poter vincere trofei: sarebbe molto bello».

ALLEGRI – «Con lui ho giocato in un ruolo un po’ diverso. Alla Juve abbiamo lavorato tanto sui gol, assist, entrare in area, essere decisivo. Mi mancava essere consapevole di cosa posso fare, mi ha aiutato molto e l’ho portato anche a Marsiglia. Sono contento di ritrovare il mister ed il suo staff: con loro mi sono trovato molto bene e ho lavorato bene. Sono grandi professionisti e lo sono anche io: mi piace lavorare con questa gente».

COSA PORTA NELLO SPOGLIAOIO – «La mia esperienza, il mio carattere in campo, sia in allenamento che in partita. Mi alleno sempre al 100%, faccio le cose per bene, con la mentalità giusta. Sono sempre pronto ad aiutare i più giovani. Conosco bene la Serie A, sono pronto ad aiutarli anche su questo».

FRANCESI AL MILAN – «Conosco bene Mike, ci conosciamo bene. Siamo cresciuti nel settore giovanile del PSG, anche con Nkunku. Ci conosciamo bene anche con Youssouf (Fofana, ndr) che viene spesso in nazionale. C’è un buon rapporto, ci siamo parlati. Mike ci ha parlato del Milan, una grande famiglia. Per noi giocatori è importante sentirci a casa».

GIOCARE A SAN SIRO – «Ci sono pochi stadi come San Siro, con questo ambiente. Giocare in questi stadi mi dà qualcosa in più, voglia di fare bene, di divertirmi soprattutto. È vero che quando sono venuto a San Siro spesso è andato bene, spero di poter far felici i tifosi del Milan».

SCELTA DEL NUMERO 12 – «Perché penso sia un bel numero. Non ha un significato particolare per me, l’importante è quello che fai in campo, e con quello che fai in campo fai diventare questo numero importante. Può essere anche il numero di gol che devo avere in testa (sorride, ndr). Se ci arrivo magari l’anno prossimo prendo la 15 o la 16 per fare più gol».

MESSAGGIO PER I TIFOSI – «Sono molto orgoglioso di essere qua e di essere un giocatore del Milan, ci vediamo domenica allo stadio. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, è molto importante. Forza Milan».