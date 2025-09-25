Connect with us

Rabiot Milan, il centrocampista lancia un messaggio ai tifosi: l'annuncio rilasciato sui social

Moggi: «Calciopoli? Cercava di favorire il Milan nella lotta Scudetto»

Conte prima di Milan Napoli: «Trovo folle che qualcuno lo scorso anno lo facesse»

San Siro Milan, Collovati spiega: «Io non lo abbatterei, questa è l'idea che ho in mente per il futuro dell'impianto». Poi racconta diversi aneddoti

Allegri Milan, Ordine lo avvisa: «Nessun entusiasmo o eccessiva celebrazione, l'obiettivo resta la Champions. E a Max do questo consiglio»

3 giorni ago

Rabiot

Rabiot Milan, il centrocampista lancia un messaggio ai tifosi: l’annuncio rilasciato sui social. Le ultimissime notizie

Rabiot, il faro del centrocampo rossonero

Nella convincente vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia, Adrien Rabiot si è confermato ancora una volta uno dei protagonisti indiscussi. Il centrocampista francese, schierato titolare per la terza volta consecutiva, ha letteralmente dominato il centrocampo, mostrando una presenza fisica e una qualità tecnica superiori.

La sua prestazione non è stata solo di sostanza, ma anche di grande incisività offensiva. Come hai sottolineato, Rabiot è andato a più riprese vicino al gol, negato solamente dalla grande parata di Fruchtl e da una sfortunata traversa. La sua capacità di inserirsi in area avversaria e di concludere a rete sta diventando una caratteristica sempre più importante nel gioco del Milan di Massimiliano Allegri.

Nonostante questo ottimo inizio di stagione, sia a livello individuale che di squadra, Rabiot non si scompone e mantiene i piedi per terra, dimostrando una maturità e un’esperienza fuori dal comune. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso il suo approccio alla stagione con un messaggio semplice ma significativo: “Stare calmi e seguire il piano“.

Una mentalità che rispecchia perfettamente la filosofia di Allegri. Il tecnico rossonero ha sempre puntato sulla gestione oculata della pressione e sulla concentrazione. Le parole di Rabiot sono un segnale positivo non solo per i tifosi, ma anche per i suoi compagni di squadra, che possono contare su un leader in mezzo al campo che sa come affrontare le sfide con la giusta serenità e determinazione. La sua continuità di rendimento è un’ulteriore conferma della sua crescita e del suo ruolo sempre più centrale nel progetto rossonero.

