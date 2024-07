Rabiot Milan, Paganini a JuventusNews24: «Ho questa convinzione sul futuro, a queste cifre..»

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco cosa ha detto su Rabiot al Milan

Per Chiesa non ci sono più margini? Sarà addio?

«Sì, Chiesa non rientra nei programmi della Juventus. Secondo me il discorso riguarda soprattutto offerte che ha ricevuto dall’Italia, qualche cosa anche dalla Bundesliga. Però diciamo che il capitolo Chiesa alla Juventus possiamo considerarlo chiuso, proprio per il volere della società e seguendo la logica di Thiago Motta. Sugli esterni vuole puntare su altri giocatori con altre caratteristiche».

Anche Rabiot ormai è un capitolo chiuso?

«C’è stata l’offerta della Juventus per il rinnovo del contratto che credo non sia stata accettata dalla mamma-agente. Lui vuole 8 milioni di euro netti, non è una cifra che la Juventus intende pagare. O scende lui o andrà via. Si parla anche del Milan ma credo che il futuro di Rabiot sia all’esterno. È tornato alla carica il Manchester United, a queste cifre è fuori portata anche per il Milan».

Infine sulla nuova Serie A. Qual è la sua griglia di partenza?

«L’Inter è ancora la favorita, perché di fatto l’organico è quello dell’anno scorso con gli innesti di Zielinski e Taremi. E potrebbero fare anche altre operazioni. Secondo me le due antagoniste saranno la Juventus ed il Napoli di Conte. Il Milan lo vedo leggermente più dietro, arriverà Morata ma quella di Giroud è una perdita importante».

