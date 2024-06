Rabiot Milan, IMPORTANTE sondaggio col centrocampista francese! Affare a zero? La SITUAZIONE

Rabiot-Milan, importante sondaggio col centrocampista francese in scadenza con la Juve: possibile colpo a parametro zero

Come riportato da Antonio Vitiello, il calciomercato Milan nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio concreto per Adrien Rabiot, centrocampista della Juve in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

I rossoneri si sono informati sulla disponibilità del ragazzo al trasferimento e sui costi complessivi dell’operazione che restano abbastanza alti. Il Milan approfondirà però i discorsi nei prossimi giorni col chiaro intento di fare sul serio.