Rabiot Milan si scalda: INCONTRO con la madre-agente del francese! Tutti gli aggiornamenti

Rabiot Milan si scalda: INCONTRO con la madre-agente del centrocampista francese della Juve! Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato Milan va a caccia di rinforzi non solo per l’attacco ma anche a centrocampo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra la madre-agente di Rabiot per iniziare a capire gli eventuali margini dell’operazione.

Il francese potrebbe non accettare l’offerta di rinnovo da parte della Juventus e in quel caso il Diavolo avrebbe la strada spianata. Nei prossimi giorni il giocatore scioglierà le riserve sul suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.