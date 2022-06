Quale futuro per Ibrahimovic e Leao? Le parole di Scaroni

Paolo Scaroni ha fatto il punto della situazione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao: le sue parole

Paolo Scaroni, ai microfoni di GR Parlamento, ha fatto il punto sul futuro di Ibrahimovic e Leao:

«Il futuro di Ibra? Mi auguro sia ancora in campo e penso se lo auguri anche lui. So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa fare lui, se finirà come io mi auguro ricomincerà a giocare. Ha giocato un ruolo fondamentale e continuerà a giocarlo nello spirito del Milan costruito in questi anni».

SU LEAO: «Non mi occupo di cessioni, non voglio fare invasioni di campo. Leao è certamente una pedina preziosa, ma il Milan ha dimostrato di saper fare delle sostituzioni piuttosto incredibili. Ricordo l’infortunio di Kjaer e l’ingresso di Kalulu, a posteriori siamo tutti contenti di aver scoperto un nuovo talento».