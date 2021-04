Quagliarella: «Gol? Ho dato un mezzo sguardo, non era semplice»

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni

«È Sempre una grande soddisfazione fare gol, la palla è arrivata, ho dato uno squadro e ho calciato, è andata bene. Contratto? non mi ha chiamato nessuno, dovettero chiedere a Ferrero, io vado a avanti per la mia strada. Ranieri è un grandissimo, ma parlano i numeri per lui. Io faccio il professionista, il presidente sa quello che deve fare».