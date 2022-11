Qatar, Malagò: «Fascia One Love? Vi spiego il mio pensiero»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della rinuncia all’utilizzo della fascia One Love durante Qatar 2022

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato in merito alla rinuncia all’utilizzo della fascia One Love per i Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«Mi sembra che sia stato un autogol clamoroso. Non capisco come in una cosa barattata a fronte di un’altra tutela, non abbiano pesato questo atteggiamento soprattutto in termini di difesa dei diritti umani. Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine».