Qatar 2022, Francia: seconda presenza da titolare per Theo Hernandez. Il terzino rossonero è nell’11 titolare nella sfida contro la Polonia

Terza presenza nella Francia per Theo Hernandez. Ai Mondiali di Qatar, il terzino rossonero gioca la seconda presenza da titolare con la propria Nazionale: dopo l’ingresso in corsa alla prima per l’infortunio del fratello Lucas, ha giocato il secondo match.

Non è stato interpellato nel match ininfluente contro la Tunisia, ultimo del girone. Superato lo scoglio della prima fase, il terzino del Milan è tornato titolare agli ottavi di finale, contro la Polonia.