Pullman scoperto Milan, dalle 18 il tour in città: ecco l’itinerario che seguirà il bus rossonero

Ieri la vittoria dello scudetto, ma i festeggiamenti sono appena iniziati. Dopo l’appuntamento notturno di ieri, oggi alle 18.00 il Milan saluterà nuovamente i suoi tifosi a Casa Milan prima di iniziare il proprio tour sul pullman scoperto.

Questo l’itinerario che seguirà il veicolo rossonero: Piazza Gino Valle – Viale Traiano – Viale Scarampo – Viale Serra – Viale Certosa – Piazza Firenze – Corso Sempione – Via Canova – Viale Milton – Via Moliere – Viale Alemagna – Via Paleocapa – Piazzale Cadorna – Foro Buonaparte – Via Cusani – Via Broletto – Piazza Cordusio – Via Orefici – Piazza del Duomo.