Pulisic Reijnders, centrocampisti d’oro per il Milan: l’ultima volta è successo con Rivera!

Pulisic Reijnders, che numeri per i due centrocampisti. Non accadeva dagli anni ’70 un risultato di questo tipo

Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo campionato di Serie A) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato risaliva al 1972/73.

Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso. Due nomi, specialmente il secondo, importanti nella storia del club. Lo statunitense e l’olandese hanno ancora quattro gare per incrementare il proprio bottino.