Pulisic, l’attaccante rossonero da record: il traguardo raggiunto con gli USA

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, gli USA di Pulisic e Musah hanno vinto la CONCACAF Nations League. Il traguardo dell’attaccante

Gli USA hanno vinto la Concacaf Nations League battendo per 2-0 gli eterni rivali del Messico grazie alle reti di Adams e Reyna, propiziata da una grande giocata di Pulisic in avvio azione. Una vittoria significativa per gli statunitensi che vincono la competizione per la terza volta consecutiva su tre edizioni disputate.

Proprio l’attaccante del Milan raggiunto un record: capitano per la terza volta in una finale di una competizione ufficiale, pareggiando Carlos Bocanegra per il maggior numero di presenza da capitano degli Stati Uniti in una partita finale di una competizione ufficiale. Il tutto a soli 25 anni.