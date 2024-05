Conte Milan, De Laurentiis non lo molla ma… Pioli può essere DECISIVO per questo motivo. Le ultime sui cambi in panchina

Anche al Napoli si lavora per quello che potrebbe essere il prossimo allenatore: proprio come il Milan, uno dei profili osservati per la panchina è quello di Conte.

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis farà di tutto per portarlo a Napoli anche se Pioli potrebbe venire in aiuto dei rossoneri: infatti il tecnico del Milan piace al patron del Napoli che potrebbe virare sull’ex Bologna.