Pulisic a Mediaset: «A Santiago Gimenez ho detto di avere pazienza, io sono in un ottimo momento. Scudetto? Posso solo dire questa cosa»

Pulisic, stella del Milan, ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce e il passaggio agli ottavi di finale della competizione

Dopo l’ennesima vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce, uno dei protagonisti indiscussi, Christian Pulisic, ha parlato ai microfoni di Mediaset. L’esterno americano, autore di un altro gol, ha mostrato un approccio umile e focalizzato sul bene della squadra, un tratto che sembra aver permeato l’intero gruppo rossonero sotto la guida di mister Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare. Le sue parole non solo celebrano la vittoria, ma trasmettono un messaggio di fiducia e unità in vista del cruciale match di campionato contro il Napoli.

La Gioia del Gol e l’Incoraggiamento a Gimenez

Interrogato sulla sua continuità realizzativa, Pulisic ha risposto con grande lucidità, mettendo in primo piano il risultato del gruppo.

Ancora un gol… “Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Questa risposta, semplice e diretta, evidenzia la mentalità vincente che il Milan ha adottato. Per Pulisic, la sua forma personale è un mezzo, non un fine. A conferma del suo ruolo di leader, l’americano ha poi svelato il suo rapporto con l’altro attaccante, Santi Gimenez, che ha trovato il suo primo gol in rossonero.

Cosa hai detto a Santi in questo periodo? “Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol”.

Un gesto di grande maturità che riflette l’armonia e il sostegno reciproco che si respira nello spogliatoio. Questa coesione è il frutto del lavoro di Massimiliano Allegri, che ha sempre dato importanza al gruppo, e delle scelte di Tare sul calciomercato, che hanno portato a Milano giocatori di qualità non solo tecniche, ma anche umane.

La Visione del Milan: Arrivare al Top

In conclusione, Pulisic ha guardato al futuro, con l’imminente sfida contro il Napoli che rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni del Milan.

Sul momento: “La cosa più importante è la prossima partita col Napoli, se giochiamo così poi possiamo arrivare dove vogliamo arrivare”.

Questa frase è un vero e proprio manifesto della squadra. È un inno alla fiducia nel proprio gioco e nella propria forza. Il Milan di Allegri ha un’identità ben definita e, forte di una rosa profonda e talentuosa, ha tutte le carte in regola per lottare ai vertici della classifica e sognare in grande, sia in campionato che in Coppa Italia. La partita contro il Napoli non è solo un match, ma un’opportunità per dimostrare che il Milan è tornato a essere una potenza del calcio italiano.