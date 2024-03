Pulisic e Musah trionfano in Nations League Concacaf: battuto il Messico in finale

Pulisic e Musah trionfano in Nations League Concacaf: i due rossoneri hanno battuto il Messico nella finale di questa notte

È stata una notte da incorniciare per Christian Pulisic e Yunus Musah. I due rossoneri, infatti, hanno trionfato con gli Stati Uniti nella finalissima di Nations League Concacaf.

Gli USA hanno battuto 2-0 il Messico nella finale giocata all’AT&T Stadium di Arlington in Texas e hanno alzato al cielo la loro terza Nations League consecutiva. 93 minuti in campo per Pulisic, mentre Musah ha giocato gli ultimi 20 minuti di partita subentrando dalla panchina.