Pulisic Milan, l’americano rientra subito a Milanello: la scelta di Pochettino fa felice Fonseca

Pulisic Milan, Pochettino rinuncia all’americano per l’amichevole tra Usa e Messico: sarà a disposizione di Fonseca per l’Udinese

Pulisic non giocherà l’amichveole di martedì tra Usa e Messico e rientrerà subito a Milanello per rimettersi a disposizione del Milan di Fonseca. A riportare la notizia è Gazzetta.it.

La scelta del Ct Pochettino, dopo le parole dei giorni scorsi che avevano indispettito i tifosi rossoneri, è stata presa in ottica di collaborazione e di rispetto tra nazionale e club. Non c’è quindi nessun motivo fisico: Pulisic sta bene e sarà pronto per il match di campionato di sabato (ore 18) contro l’Udinese.