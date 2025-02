Pulisic, verso Milan Feyenoord: non è ancora al top. Come sarà gestito

Pulisic non è ancora al meglio. Mister Sergio Conceicao dovrà decidere come gestirlo nel corso del match

Christian Pulisic è rimasto in panchina per 68 minuti non essendo nelle migliori condizioni. Nella giornata di oggi non sarebbe ancora al top, per questo anche questa sera in Milan-Feyenoord potrebbe partire dalla panchina.

Sulla destra agirebbe così Musah con Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez. L’ex Borussia Dortmund potrebbe diventare quindi l’arma in più per Conceicao nel ritorno dei playoff di Champions League.

