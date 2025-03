Pulisic in conferenza: «Il Milan è il club della mia vita. Abbiamo un obiettivo»

Pulisic al termine di Milan Como, match in cui ha trovato il gol del momentaneo 1-1, ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa

Christian Pulisic nel post partita di Milan-Como è intervenuto in conferenza stampa. Lo statunitense, anche oggi, si è confermato tra i migliori dei rossoneri in questo campionato di Serie A. Queste le sue parole:

IL CLUB DELLA MIA VITA – «Dobbiamo essere più positivi, perché abbiamo vinto due partite di fila. Abbiamo la possibilità di arrivare dove vogliamo, ma pensiamo partita per partita. Questo è il club della mia vita, mi dà tanta fiducia, ed è un piacere essere qui ogni giorno».

OBIETTIVO? – «I tifosi ci supportano sempre, poi il momento non è positivo. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro, vogliamo crederci!».

PERCHE’ NON AVETE SALUTATO LA CURVA? – «Non so, abbiamo deciso di rientrare. Non ho niente da dire, non lo so».