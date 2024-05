Pulisic a DAZN: «Dobbiamo finire al meglio stagione. Abbiamo quest’obiettivo»

Pulisic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan Cagliari: tutte le dichiarazioni prima del match

Pulisic ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan Cagliari.

PAROLE – «E’ veramente importante per noi, dobbiamo finire al meglio la stagione, dobbiamo ottenere il secondo posto e fare punti. Ovviamente oggi è il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Giochiamo in casa conto il Cagliari, dobbiamo vincere».