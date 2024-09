Pulisic: «Il Liverpool ci ha reso la VITA difficile, dobbiamo trovare SOLUZIONI. Inter? E’ un’occasione di SVOLTA». L’intervista

Pulisic ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro il Liverpool in Champions League.

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «E’ un altro brutto risultato per noi dobbiamo trovare soluzioni e migliorare. Sicuramente vogliamo vincere delle partite».

L’ANALISI – «In certi momenti le energie le abbiamo avute. Devo rivedere la partita, sembra che non riusciamo a mantenere lo slancio e a tenere palla nella metà campo avversaria. Loro ci hanno reso la vita difficile oggi».

AVVIO COMPLICATO – «E’ un inizio difficile per noi, non siamo contenti per questo. Dobbiamo migliorare le cose. E’ necessario migliorare».

DERBY CON L’INTER – «Ovviamente è una grande partita, dobbiamo essere pronti per lottare e dare tutto. Dobbiamo dare una svolta alla situazione, abbiamo una grande occasione per farlo».