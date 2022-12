PSV Milan, i rossoneri non convincono: si salva solo Leao

Il Milan cade nell’ultima amichevole invernale contro il PSV. Prestazione insufficiente dei rossoneri, sconfitti 3-0

Si trattava solo di un amichevole e forse questo è l’unico aspetto positivo della serata di ieri per il Milan. La prestazione dei rossoneri ad Eindhoven, a 5 giorni dalla ripresa del campionato, è lecito che faccia scattare qualche campanello d’allarme dalle parti di Milanello, senza arrivare ai disfattismi. Come riporta il Corriere dello Sport, il PSV ha trionfato con un netto 3-0 senza possibilità di replica.

Stefano Pioli ha provato tre soluzioni tattiche nell’arco della partita che si sono rivelate deficitarie. Antonio Mirante in porta non ha dato sicurezza, salvato solo da De Ketelaere nel primo tempo in cui stava combinando una frittata. Un intervento sul mercato per quanto riguarda il secondo portiere è più che doveroso. A sinistra è stato adattato Sergino Dest, di rientro dal Mondiale. L’americano è stato asfaltato nel duello con Noni Madueke, classe ’02 autore di una doppietta. Infine Yacine Adli nella zona di competenza di Leao ha provato qualche spunto, ma in generale sembrava un pesce fuor d’acqua.

L’unica nota positiva della serata sono stati proprio i 25 minuti finali di Rafa Leao. Il Milan con lui in campo cambia marcia e diventa improvvisamente pericoloso. Il portoghese è già in forma campionato. Pioli potrà usufruire inoltre dei rientri di Theo Hernandez e Giroud, altri due uomini chiave di questa squadra. Più che nei singoli però, la lezione del Philips Stadion è nell’atteggiamento. Tra 4 giorni all’Arechi servirà ben altro.