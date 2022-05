Processo Ferrero, udienza sospesa: slitta il rinvio a giudizio

Processo Ferrero, è andata in scena l’udienza al GUP: la decisione sul rinvio a giudizio richiesto dalla Procura di Paola slitta a lunedì

Nella giornata di ieri, 20 maggio, è andata in scena l’udienza per il processo a Ferrero e altri otto indagati per bancarotta fraudolenta. Come precisa Il Secolo XIX, l’udienza è stata sospesa fino a lunedì.

In caso di rinvio a giudizio per Ferrero si aprirà l’iter processuale ordinario. In caso di archiviazione decadranno tutte le accuse a suo carico e termineranno le misure restrittive e cautelari disposte a seguito delle indagini preliminari.