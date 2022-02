ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Udinese: un solo ballottaggio per Pioli. Le possibili scelte del tecnico rossonero

Idee abbastanza chiare per Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Udinese. Unico ballottaggio in altro a destra tra Messias e Saelemaekers col brasiliano che parte favorito per una maglia da titolare.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.